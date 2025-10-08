Granaretto area Pnrr in stato di abbandono | sopralluogo di Severini e Costa
Granaretto, 8 ottobre 2025 – In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore all’Ambiente Stefano Costa hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel quartiere di Granaretto, presso l’area dove era stato realizzato un piano di ripiantumazione finanziato con fondi del Pnrr. “ Abbiamo voluto constatare di persona la situazione segnalata dai residenti – dichiarano Severini e Costa – e purtroppo abbiamo riscontrato che l’area, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, versa oggi in uno stato di totale abbandono: le piante messe a dimora risultano secche e prive di qualsiasi tipo di manutenzione “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
