Gran Piemonte 2025 | il percorso ai raggi X Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro

La stagione del ciclismo sta ormai per volgere al termine, ma come di consueto i mesi di settembre e ottobre sono ricchi di appuntamenti in Italia con una serie di corse di un giorno tutte decisamente impegnative. Domani sarà il giorno dell’edizione numero 109 del Gran Piemonte con davvero tanti protagonisti al via. Ci sarà il campione uscente, l’americano Neilson Powless (EF Education – Easy Post), ma soprattutto il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), grande favorito della vigilia. Tantissimi gli italiani presenti ed in particolare il padrone di casa Filippo Ganna (INEOS Grenardiers) e l’astro nascente del nostro ciclismo Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-hansgrohe). 🔗 Leggi su Oasport.it

