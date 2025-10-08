Graffi d' autore dipinti di Massimo Bernardini alla Craving Art
Craving Art – Art Gallery presenta Graffi d’Autore, la mostra personale di Massimo Bernardini. Dipinti dove il graffio diventa gesto poetico e chiave di lettura del mondo.Con questa mostra Craving Art conferma la sua vocazione di dare spazio a ricerche originali e a linguaggi capaci di parlare al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: graffi - autore
Fatti e misfatti in Italia sul caso Flotilla. I Graffi di Damato. - facebook.com Vai su Facebook
Dipinti d’autore svaniti nel nulla. Giallo in Pinacoteca a Modigliana: s’indaga su un patrimonio di milioni - In un sontuoso palazzo tra il georgiano e il neoclassico va in scena un’asta di quadri. Riporta msn.com