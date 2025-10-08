Governo richiamo di Meloni in Cdm | limitare ricorso ai decreti legge

Periodicodaily.com | 8 ott 2025

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha svolto in Cdm "tre informative in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza, all'istruttoria sugli schemi di direttive europee e agli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (decreto Caivano-bis)''. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Raccontano che Meloni abbia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

governo richiamo meloni cdmRichiamo di Meloni in Cdm, limitare i decreti legge - Un richiamo a limitare il ricorso ai decreti legge, a quanto si apprende, è arrivato in Consiglio dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni. Riporta tuttosport.com

