Governo richiamo di Meloni in Cdm | limitare ricorso ai decreti legge
(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha svolto in Cdm "tre informative in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza, all'istruttoria sugli schemi di direttive europee e agli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (decreto Caivano-bis)''. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Raccontano che Meloni abbia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La Commissione garanzia sciopero ha dichiarato illegittimo lo stop di del 3 ottobre. L'ultima parola ora spetterà al governo. «Nel provvedimento adottato – si legge in una nota –, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all'art. 2, c
Meloni, Gaza e la Flotilla "usata contro il governo": da New York il richiamo alla responsabilità
Richiamo di Meloni in Cdm, limitare i decreti legge - Un richiamo a limitare il ricorso ai decreti legge, a quanto si apprende, è arrivato in Consiglio dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni.
Meloni: "Con i ministri denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte. Attenzione a fomentare le piazze, poi sfuggono di mano" - Ospite a "Cinque minuti" e a "Porta a Porta" la presidente del consiglio ha affrontato diversi temi di attualità.