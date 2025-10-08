governo flotilla

Mentre il Pd si ostina a confondere consenso culturale e consenso politico, alto il primo (perché gli intellettuali sono pochi) e bassino il secondo (perché il ceto medio vota a destra), da più parti si chiede una nuova classe dirigente per la Sinistra. Che in effetti - in attesa di vedere andar via quelli che non si erano visti arrivare inizia a prendere forma. Tra i leader di una prossima giunta tecnica formata da esponenti della società civile, si segnalano. Ovviamente l'ultrà Francesca Albanese: ora che i vertici del Pd la stanno scaricando è perfetta per prendersi il partito. E comunque, oggi, vale elettoralmente un paio di punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

