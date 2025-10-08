Google porta in Italia l' AI Mode si conversa col motore ricerca | si possono porre domande più complesse tramite testo foto e anche voce
Conversare con Google per fare ricerche più complesse con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e in varie modalità: con testo, foto e pure con la voce. E’ possibile anche in Italia, dove il colosso americano lancia l’AI Mode una funzione già disponibile negli Stati Uniti e che ora arriva in 36 nuove lingue e in quasi 50 nuovi paesi tra cui il nostro e in italiano. «Grazie ad una versione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: google - porta
Google sposta la AI Mode sugli smartphone e la porta finalmente al debutto sui tablet
Huawei porta su Metal Maps una funzione già disponibile su Google Maps
Google Pixel 10 porta la ricarica wireless Qi2 magnetica, ma solo il Pro XL è più veloce
#Juorno #Google porta in #Italia l’ #AI #Mode: #ricerche più intelligenti con testo, voce e immagini - X Vai su X
Anni 50 Alzaia Naviglio Grande, Ripa di Porta Ticinese. Immagini del 2022 da Google, mappa del 1953 - facebook.com Vai su Facebook
Google porta in Italia l'AI Mode, si "parla" col motore ricerca - Da oggi il servizio è disponibile in 36 nuove lingue e in quasi 50 nuovi territori per un totale di oltre 200 aree nel mondo. Come scrive tg24.sky.it
Google porta AI Mode in 40 nuovi paesi: la ricerca basata su intelligenza artificiale arriva in Italia - Google porta anche in Italia AI Mode, la modalità di ricerca basata su IA che integra risposte generative, interazione multimodale e collegamenti diretti alle fonti. Segnala multiplayer.it