Google porta in Italia AI Mode | il motore di ricerca più usato al mondo abbraccia l’intelligenza artificiale
AI Mode debutta in italiano introducendo una ricerca più conversazionale, multimodale e capace di ragionamento. Nasce per rispondere alle domande complesse e si distanzia da AI Overview per profondità e interazione. Ma resta il dilemma sui clic ai siti. 🔗 Leggi su Dday.it
