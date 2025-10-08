Google lavora per semplificare l’accesso agli strumenti di Gemini già dall’overlay
Google sta lavorando per implementare alcune modifiche all'overlay di Gemini per rendere più immediato l'uso degli strumenti dell'assistente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - lavora
Google lavora per rinnovare l’editor dei video di Google Foto e perfezionare il backup
Google lavora per implementare il supporto a NotebookLM nell’app di Gemini
Google lavora a modifiche che faranno risparmiare un po’ di tempo su Google Foto
