Google lavora per semplificare l’accesso agli strumenti di Gemini già dall’overlay

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta lavorando per implementare alcune modifiche all'overlay di Gemini per rendere più immediato l'uso degli strumenti dell'assistente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

