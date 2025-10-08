Google lancia in Italia l' AI Mode
1.47 Conversare con Google per fare ricerche più complesse con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e in varie modalità: con testo, foto e pure con la voce. E' possibile anche in Italia, dove il colosso americano lancia l'AI Mode una funzione già disponibile negli Usa e che ora arriva in 36 nuove lingue e in quasi 50 nuovi paesi. "AI Mode è pensata per comprendere ciò che chiedete e aiutarvi a trovare la risposta",scrive Google.Alcuni editori hanno lanciato l'allarme di un calo del loro traffico dovuto proprio ai riassunti dell'AI. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: google - lancia
Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi
Google lancia Gemini Drops per fare il punto sulle ultime novità della sua AI
Google lancia AI Mode su Chrome e sperimenta Web Guide per una ricerca ancora più intelligente
Google lancia CodeMender: l’AI che trova e corregge vulnerabilità nel codice - X Vai su X
FlashNews | OpenAI lancia Sora 2, l’AI Video più potente di sempre! Google Veo3 è già obsoleto: da Pikachu in giacca a Spongebob, il futuro dei video è qui! Scopri di più su flazio.com/notizie #AI #IntelligenzaArtificiale #FlashNews #sora2 #videoai # - facebook.com Vai su Facebook
AI Mode di Google arriva in Italia: la ricerca diventa più intelligente - Dopo sette mesi dalla sua introduzione nei primi mercati, Google amplia la disponibilità della sua funzione di ricerca potenziata AI Mode, una nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale che ... Scrive hdblog.it
Google cambia la ricerca: con AI mode in Italia diventa una chat - Google stravolge l'esperienza di Google come l'avevamo conosciuta fino ad ora introducendo AI Mode anche in Italia. Secondo smartworld.it