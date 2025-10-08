Google lancia in Italia l' AI Mode

1.47 Conversare con Google per fare ricerche più complesse con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e in varie modalità: con testo, foto e pure con la voce. E' possibile anche in Italia, dove il colosso americano lancia l'AI Mode una funzione già disponibile negli Usa e che ora arriva in 36 nuove lingue e in quasi 50 nuovi paesi. "AI Mode è pensata per comprendere ciò che chiedete e aiutarvi a trovare la risposta",scrive Google.Alcuni editori hanno lanciato l'allarme di un calo del loro traffico dovuto proprio ai riassunti dell'AI. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it