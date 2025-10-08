Google lancia Gemini 2.5 Computer Use | l’AI naviga sul web come un essere umano

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Deepmind presenta Gemini 2.5 Computer Use, un modo ancora più evoluto per favorire l'iinterazione tra AI e interfacce utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google lancia gemini 25 computer use l8217ai naviga sul web come un essere umano

© Tuttoandroid.net - Google lancia Gemini 2.5 Computer Use: l’AI naviga sul web come un essere umano

In questa notizia si parla di: google - lancia

Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi

Google lancia Gemini Drops per fare il punto sulle ultime novità della sua AI

Google lancia AI Mode su Chrome e sperimenta Web Guide per una ricerca ancora più intelligente

google lancia gemini 25Google lancia Gemini 2.5 Computer Use: l'AI che usa le interfacce Web - 5 Computer Use, un modello AI che può interagire con pagine web per automazione, test delle UI e assistenti digitali. Si legge su msn.com

google lancia gemini 25Gemini 2.5 debutta con controllo web e Android - 5 Computer Use per sviluppatori, alla base di Project Mariner e funzionalità agentiche di AI Mode. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Google Lancia Gemini 25