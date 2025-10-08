Google lancia Gemini 2.5 Computer Use | l’AI naviga sul web come un essere umano
Google Deepmind presenta Gemini 2.5 Computer Use, un modo ancora più evoluto per favorire l'iinterazione tra AI e interfacce utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - lancia
Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi
Google lancia Gemini Drops per fare il punto sulle ultime novità della sua AI
Google lancia AI Mode su Chrome e sperimenta Web Guide per una ricerca ancora più intelligente
Google lancia CodeMender: l’AI che trova e corregge vulnerabilità nel codice - X Vai su X
FlashNews | OpenAI lancia Sora 2, l’AI Video più potente di sempre! Google Veo3 è già obsoleto: da Pikachu in giacca a Spongebob, il futuro dei video è qui! Scopri di più su flazio.com/notizie #AI #IntelligenzaArtificiale #FlashNews #sora2 #videoai # - facebook.com Vai su Facebook
Google lancia Gemini 2.5 Computer Use: l'AI che usa le interfacce Web - 5 Computer Use, un modello AI che può interagire con pagine web per automazione, test delle UI e assistenti digitali. Si legge su msn.com
Gemini 2.5 debutta con controllo web e Android - 5 Computer Use per sviluppatori, alla base di Project Mariner e funzionalità agentiche di AI Mode. Segnala msn.com