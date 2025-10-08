Google lancia AI Mode in Italia | cos’è e come funziona

Lettera43.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata ufficialmente in Italia AI Mode, la nuova esperienza di ricerca di Google basata sull’IA. Una funzione innovativa e migliorata che promette di rivoluzionare completamente l’utilizzo del browser, trasformando la tradizionale lista di link in un vero e proprio assistente intelligente capace di fornire risposte a quesiti complessi, riassunti organizzati, confronti e pianificazioni. Il tutto all’interno di una conversazione quanto più naturale e fluida possibile con l’utente. Basato su Gemini, è disponibile in 36 lingue dall’8 ottobre sia come scheda dedicata nella pagina dei risultati di Google sia tramite l’ app per Android e iOS. 🔗 Leggi su Lettera43.it

google lancia ai mode in italia cos8217232 e come funziona

© Lettera43.it - Google lancia AI Mode in Italia: cos’è e come funziona

In questa notizia si parla di: google - lancia

Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi

Google lancia Gemini Drops per fare il punto sulle ultime novità della sua AI

Google lancia AI Mode su Chrome e sperimenta Web Guide per una ricerca ancora più intelligente

google lancia mode italiaGoogle lancia AI Mode in Italia: cos’è e come funziona - È arrivata ufficialmente in Italia AI Mode, la nuova esperienza di ricerca di Google basata sull’IA. Secondo msn.com

Google lancia AI Mode in Italia: un nuovo modo di fare ricerca con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale - La funzione combina capacità di ragionamento e multimodalità avanzate, e dà la possibilità di ampliare la ricerca tramite domande di approfondimento e link ... Lo riporta engage.it

Cerca Video su questo argomento: Google Lancia Mode Italia