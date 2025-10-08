Google lancia AI Mode in Italia | cos’è e come funziona

È arrivata ufficialmente in Italia AI Mode, la nuova esperienza di ricerca di Google basata sull’IA. Una funzione innovativa e migliorata che promette di rivoluzionare completamente l’utilizzo del browser, trasformando la tradizionale lista di link in un vero e proprio assistente intelligente capace di fornire risposte a quesiti complessi, riassunti organizzati, confronti e pianificazioni. Il tutto all’interno di una conversazione quanto più naturale e fluida possibile con l’utente. Basato su Gemini, è disponibile in 36 lingue dall’8 ottobre sia come scheda dedicata nella pagina dei risultati di Google sia tramite l’ app per Android e iOS. 🔗 Leggi su Lettera43.it

