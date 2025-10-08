Google ha esteso la disponibilità del piano AI Plus a 36 nuovi Paesi
Google ha annunciato l'espansione del piano Google AI Plus a 36 nuovi Paesi, portando a 77 il totale dei Paesi in cui è disponibile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
