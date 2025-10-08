Google fa retromarcia e ripristina i dettagli delle impostazioni di backup di Android

Google sta ripristinando alcune informazioni nelle impostazioni di backup su Google One di Android che erano presenti prima dell'estate. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google fa retromarcia ripristinaGoogle fa marcia indietro: tornano i dettagli del backup - Google ripristina la sezione "dettagli backup" nelle impostazioni Android dopo la semplificazione di agosto che l'aveva rimossa dal sistema. Riporta msn.com

