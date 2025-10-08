Google è appena cambiato | sparisce il tasto Mi Sento Fortunato ora arriva AI Mode

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha dato l'addio a Mi Sento Fortunato, il tasto che permetteva di arrivare direttamente a una pagina web. Ora è stato sostiuito anche in Itaia da AI Mode, una modalità che permette di accedere a una serie di risposte basate sull'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

