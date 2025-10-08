Golf tre azzurri in Cina sull’HotelPlanner Tour | Celli e Paratore vicini al DP World Tour Mazzoli a caccia del colpo

A Sanya (Hainan) l'Hainan Open apre la volata finale verso Maiorca: in palio i 20 pass per il massimo circuito europeo 2026. Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli ripartono dalla Cina per inseguire il sogno DP World Tour. Dal 9 al 12 ottobre i tre azzurri saranno protagonisti all' Hainan Open, penultimo appuntamento dell'HotelPlanner Tour prima del gran finale di Maiorca.

