Golf tre azzurri in Cina sull’HotelPlanner Tour | Celli e Paratore vicini al DP World Tour Mazzoli a caccia del colpo

A Sanya (Hainan) l’Hainan Open apre la volata finale verso Maiorca: in palio i 20 pass per il massimo circuito europeo 2026. Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli ripartono dalla Cina per inseguire il sogno DP World Tour. Dal 9 al 12 ottobre i tre azzurri saranno protagonisti all’ Hainan Open, penultimo appuntamento dell’HotelPlanner Tour prima del gran finale di Maiorca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: golf - azzurri

Golf: Grant Forrest guida a metà Nexo Championship. Bene Celli, tagliati gli altri azzurri

Danish Golf Championship, tre azzurri in gara: Molinari, Pavan e De Leo inseguono il colpo in Danimarca

Golf, prove generali di Ryder Cup: cinque azzurri in campo nel ‘quinto major’

Parma Alps Open al via, Vecchi Fossa e Romano guidano gli azzurri. Il torneo dell’Italian Pro Tour e dell’Alps Tour è in programma dal 9 all’11 ottobre e rappresenta un crocevia fondamentale per il secondo circuito europeo maschile. http://federgolf.it/news/in- - X Vai su X

Un applauso ai protagonisti di oggi: il talento in campo e la bellezza del Golf Nazionale. Rivivi alcuni momenti della giornata dei nostri azzurri nella gallery. Foto Raffaele Canepa - 3MIND / Federazione Italiana Golf HotelPlanner Tour Regione Lazio SportGo - facebook.com Vai su Facebook

Golf: tre azzurri al The Open, lo storico torneo più antico del mondo - Per la terza volta nella sua storia, dopo il 1951 (vinse Max Faulkner) e il 2019 (trionfò Shane Lowry), il ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Open d'Italia, i risultati dopo la prima giornata: tre azzurri in Top10, comanda l'inglese Bradbury - Il leader, 25enne di Wakefield, pro dal 2022, due successi sul circuito, ha segnato sei birdie senza bogey, e precede di un colpo il pugliese e il norvegese Andreas Halvorsen. gazzetta.it scrive