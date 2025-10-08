Lidi più caldi per quanto riguarda il Dp World Tour. Dopo la scozia, il maggiore circuito golfistico europeo si sposta in Spagna, più precisamente al Club de Campo Villa de Madrid, vicino alla capitale iberica, per l’Open di Spagna, torneo che vale 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. A difendere il titolo sarà lo spagnolo Angel Hidalgo che qui, l’anno scorso, vinse in un appassionante duello ai playoff contro Jon Rahm che qui ha già vinto per ben 3 volte (18-19-22). Il campione in carica sarà tra l’altro accoppiato, nei primi 2 giorni, proprio con Rahm e Shane Lowry, forse la partenza più bella di questo avvio di Open di Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Rahm vuole il 4° Open di Spagna. Tutto pronto a Madrid per un week end di fuoco