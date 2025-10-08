Golf Open de España | Laporta Migliozzi e Pavan a caccia dei play-off

A Madrid i tre azzurri sfidano Rahm e Lowry: in palio un posto per l’Abu Dhabi HSBC Championship e chance di qualificazione a Masters e The Open 2026. Tre italiani in corsa all’ Open de España, 98ª edizione del torneo che si disputa dall’8 all’11 ottobre al Club de Campo Villa de Madrid, terzultimo appuntamento della regular season del DP World Tour. Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan andranno a caccia di punti pesanti per entrare tra i primi 70 della “Race to Dubai” e strappare così il pass per l’ Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre), primo evento dei play-off. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it