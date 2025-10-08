Golf l’Open de España in diretta su Sky e NOW dal 9 al 12 ottobre

Torna il grande golf del DP World Tour su Sky e in streaming su NOW con l’Open de España presented by Madrid, in programma da domani, giovedì 9, a domenica 12 ottobre sul percorso del Club de Campo Villa de Madrid. Torna un grande appuntamento del DP World Tour su Sky: da domani, giovedì 9, a domenica 12 ottobre sarà di scena l’ Open de España presented by Madrid, in programma al Club de Campo Villa de Madrid. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

