Goldrake i robot anni ' 80 tirano sempre

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Goldrake ) Parte molto bene la riproposizione di Goldrake nel preserale domenicale di Rai 2. Il primo episodio Alcor e Actarus della celebre serie a cartoni animati è infatti stato visto da 600mila spettatori col 4.3% di share mentre il secondo La Terra è in pericolo da 731mila teste col 4.7%. In Italia il Secondo Canale la trasmise per la prima volta il 4 aprile 1978: irrompeva una nuova produzione incentrata sulla lotta tra questo “robottone” e il cattivissimo Re Vega che minaccia la Terra. A difendere il nostro pianeta, alla guida di Goldrake, c’è Actarus, un alieno proveniente da una stella annientata sempre da Vega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Goldrake, i robot anni '80 tirano sempre

