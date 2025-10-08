Gol Inter numeri da record per la squadra di Chivu in fase offensiva! Mai così tanti gol in 60 anni L’analisi

Inter News 24 Gol Inter, i giovani Bonny ed Esposito già protagonisti nonostante il poco spazio! Numeri record in attacco in questo avvio di stagione. «Ho quattro attaccanti forti che lavorano per la squadra e sono contento quando fanno gol», ha dichiarato Cristian Chivu, sottolineando l’importanza di avere un reparto offensivo equilibrato e produttivo. Dopo l’ultima stagione deludente, i nerazzurri possono contare su due titolari consolidati e su giovani promettenti, Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, pronti a farsi valere quando chiamati in causa. Secondo i dati Opta, nelle prime otto gare stagionali – sei in Serie A e due in Champions League – l’ Inter ha già segnato 22 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

