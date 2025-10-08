Goggia scatta il conto alla rovescia Il tecnico Agazzi | Abbiamo lavorato bene
SCI ALPINO. Il 25 ottobre scatta la Coppa del Mondo di sci alpino, con Sofia Goggia al via. Il suo tecnico Luca Agazzi fa il punto sulla preparazione: «Ha lavorato senza intoppi e portato a termine un’ottima attività fisica». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
