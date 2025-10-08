GO! Autunno | Uomini e animali nel bosco delle Gosse

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 12 ottobre 2025 ore 9.30, a Camposilvano (Velo Veronese). Un’escursione guidata nel cuore del bosco delle Gosse, tra storie antiche e miti legati alla pastorizia e alla presenza millenaria delle capre nei pascoli della Lessinia. Scopriremo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

