Gli Usa puntano anche sull’Alaska per rompere il dominio cinese sulle terre rare

Formiche.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti proseguono senza sosta nello sganciamento dalle catene di fornitura cinesi, in materia di minerali critici. Una scelta quasi obbligata per la prima economia mondiale, che per competere con Pechino, che controlla il 70% delle terre rare sparse per il mondo, deve creare i presupposti per un’autonomia strategica. Riuscendoci, per il momento. In questi giorni, infatti, l’amministrazione di Donald Trump sta intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento statunitensi per i minerali critici e i semiconduttori. Come? Entrando direttamente nel capitale di alcune aziende che estraggono minerali o partecipando ai diversi progetti per l’estrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

