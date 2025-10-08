Gli straordinari di Jasmine Paolini | singolare e doppio nello stesso giorno a Wuhan Corsa a n1 e Finals
Jasmine Paolini sarà chiamata a giocare due partite nella stessa giornata al torneo WTA 1000 di Wuhan: giovedì 9 ottobre scenderà in campo sul cemento della località cinese per disputare l’ottavo di finale sia in singolare che in doppio insieme a Sara Errani. Un vero e proprio tour de force per la tennista toscana: in singolare sta inseguendo la qualificazione alle WTA Finals e il duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina è sempre più in acceso; in doppio sta dando la caccia al numero 1 della graduatoria internazionale. In singolare affronterà la danese Clara Tauson nel terzo match previsto sul Campo Centrale a partire dalle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it
Straordinaria Jasmine comunque. Perde contro una Anisimova che ormai ha raggiunto una consapevolezza che presto la vedrà guardare tutte dall'alto. Fondamentale per Amanda l'8° game del 3° set in cui ha annullato 6 palle break a una Paolini eccezional - X Vai su X
Straordinarie le ragazze di Tatiana Garbin. L'Italia ha vinto di nuovo la BJK Cup. Un'impresa straordinaria, realizzata da giocatrici fantastiche, che quando indossano l'azzurro diventano imbattibili. Elisabetta Cocciaretto ha battuto in due set Navarro. Jasmine P - facebook.com Vai su Facebook
