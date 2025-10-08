Gli straordinari di Jasmine Paolini | singolare e doppio nello stesso giorno a Wuhan Corsa a n1 e Finals

Jasmine Paolini sarà chiamata a giocare due partite nella stessa giornata al torneo WTA 1000 di Wuhan: giovedì 9 ottobre scenderà in campo sul cemento della località cinese per disputare l’ottavo di finale sia in singolare che in doppio insieme a Sara Errani. Un vero e proprio tour de force per la tennista toscana: in singolare sta inseguendo la qualificazione alle WTA Finals e il duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina è sempre più in acceso; in doppio sta dando la caccia al numero 1 della graduatoria internazionale. In singolare affronterà la danese Clara Tauson nel terzo match previsto sul Campo Centrale a partire dalle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

