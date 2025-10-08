Gli stranieri fanno volare la Puglia | Vieste e Gallipoli regine indiscusse
Il turismo in Puglia continua la sua corsa. Nei primi otto mesi del 2025 la regione registra una crescita a doppia cifra con arrivi in aumento dell’11,8% e presenze del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la stagione sono soprattutto i visitatori stranieri, che segnano un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: stranieri - fanno
Follia in Venezia, stranieri si spogliano e fanno il bagno nudi nei fossi in piena notte. VIDEO
Ciao! Qualcuno conosce dove fanno i corsi di italiano gratuiti per stranieri in zona o vicino? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
I nostri princípi sono scritti nella costituzione cui tutti, italiani e stranieri, si devono attenere. Gli stranieri che delinquono si devono perseguire come gli italiani che fanno altrettanto. Chi sostiene il contrario? - X Vai su X