Resterà aperta fino al prossimo 30 novembre la mostra fotografica con le opere di Mario De Biasi, uno dei più grandi fotoreporter italiani, che ha lavorato per 30 anni al settimanale Epoca. La mostra è allestita a Palazzo Arese Borromeo e propone gli scatti di De Biasi dal 1953 fino al 2003. “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto Epoca“ è il titolo della mostra curata da Enrica Viganò in collaborazione con l’Archivio Mario De Biasi, organizzata dal Comune di Cesano Maderno e Admira. È il frutto della lunga e approfondita ricerca nell’Archivio De Biasi, grazie al prezioso lavoro della figlia Silvia De Biasi, e prevede l’esposizione di oltre 200 fotografie, suddivise in sezioni tematiche rendendo merito al prestigioso percorso professionale del fotografo attraverso i suoi scatti più iconici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli scatti d’autore di Mario De Biasi. Mostra sul fotoreporter di Epoca