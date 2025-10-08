Gli scatti d’autore di Mario De Biasi Mostra sul fotoreporter di Epoca

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resterà aperta fino al prossimo 30 novembre la mostra fotografica con le opere di Mario De Biasi, uno dei più grandi fotoreporter italiani, che ha lavorato per 30 anni al settimanale Epoca. La mostra è allestita a Palazzo Arese Borromeo e propone gli scatti di De Biasi dal 1953 fino al 2003. “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto Epoca“ è il titolo della mostra curata da Enrica Viganò in collaborazione con l’Archivio Mario De Biasi, organizzata dal Comune di Cesano Maderno e Admira. È il frutto della lunga e approfondita ricerca nell’Archivio De Biasi, grazie al prezioso lavoro della figlia Silvia De Biasi, e prevede l’esposizione di oltre 200 fotografie, suddivise in sezioni tematiche rendendo merito al prestigioso percorso professionale del fotografo attraverso i suoi scatti più iconici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli scatti d8217autore di mario de biasi mostra sul fotoreporter di epoca

© Ilgiorno.it - Gli scatti d’autore di Mario De Biasi. Mostra sul fotoreporter di Epoca

In questa notizia si parla di: scatti - autore

Luna del Cervo sul Lago di Como: tre scatti d’autore che incantano

Calendario Polizia 2025, scatti d'autore e grande cuore: due progetti salvavita per bambini e diritto all'acqua

"Il mio omaggio a Pesaro". Sereni e i 17 scatti d’autore

Cerca Video su questo argomento: Scatti D8217autore Mario De