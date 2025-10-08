Gli oli di semi fanno davvero male alla salute? Risponde l' esperto

Negli ultimi anni gli oli di semi sono diventati protagonisti di una discussione sempre più accesa: c’è chi li difende come fonti preziose di grassi vegetali e chi li accusa di favorire infiammazione e squilibri metabolici. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo, e dipende da cosa, come e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: semi - fanno

"Chi fa da sé, incassa per tre" [Semi-Cit.] - facebook.com Vai su Facebook

Proprietà e benefici dell'olio di vinaccioli per il viso, super-ingrediente autunnale per la skincare antiage - Contrasta l'invecchiamento, mantiene la pelle idratata, calma i rossori: l'olio di vinaccioli è un concentrato di benefici e sceglierlo per la skincare antiage significa integrare un vero e proprio “e ... vogue.it scrive

Semi di chia usati per la dieta e l'intestino, ma fanno davvero bene? - Il loro mercato potrebbe crescere del 22% all’anno da qui al 2025 (secondo le previsioni di Grand View Research) e il motore dell’ascesa è TikTok, su cui imperversano i ... Lo riporta corriere.it