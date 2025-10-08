La fiducia non è una variabile economica, ma può dire molto sullo stato di salute di un Paese. Nel 2024, secondo l’Istat, gli italiani ne hanno meno verso quasi tutte le istituzioni: dal Quirinale ai comuni, dai tribunali ai partiti. È un rallentamento diffuso, che interrompe la risalita iniziata dopo la pandemia e che riporta molti indicatori ai livelli del 2018. Il rapporto “ Fiducia nelle istituzioni del Paese ”, diffuso oggi dall’Istat, si basa sull’indagine Aspetti della vita quotidiana, che ogni anno misura la quota di cittadini di 14 anni e oltre che assegna un voto di almeno 6 (su una scala da 0 a 10) a ciascuna istituzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gli italiani si fidano sempre meno dei politici: cala anche il Quirinale