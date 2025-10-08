Gli italiani non credono più a nessuno… tranne a Sergio Mattarella lo dice l’ISTAT
La fiducia degli italiani nelle istituzioni attraversa una fase di significativo declino, ma in questo panorama di crescente scetticismo emerge un’eccezione che merita attenzione: la Presidenza della Repubblica si conferma l’istituzione più affidabile agli occhi dei cittadini. Secondo i dati più recenti, il trend negativo riguarda praticamente tutte le principali istituzioni del Paese, dai partiti politici al Parlamento, passando per le amministrazioni locali. Si tratta di un fenomeno che non rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano, ma che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti, riflettendo un diffuso senso di distanza tra cittadini e rappresentanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
italiani - credono
