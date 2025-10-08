Gli italiani non credono più a nessuno… tranne a Sergio Mattarella lo dice l’ISTAT

Cultweb.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiducia degli italiani nelle istituzioni attraversa una fase di significativo declino, ma in questo panorama di crescente scetticismo emerge un’eccezione che merita attenzione: la Presidenza della Repubblica si conferma l’istituzione più affidabile agli occhi dei cittadini. Secondo i dati più recenti, il trend negativo riguarda praticamente tutte le principali istituzioni del Paese, dai partiti politici al Parlamento, passando per le amministrazioni locali. Si tratta di un fenomeno che non rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano, ma che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti, riflettendo un diffuso senso di distanza tra cittadini e rappresentanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

gli italiani non credono pi249 a nessuno8230 tranne a sergio mattarella lo dice l8217istat

© Cultweb.it - Gli italiani non credono più a nessuno… tranne a Sergio Mattarella (lo dice l’ISTAT)

In questa notizia si parla di: italiani - credono

Bonus fino a 2.600 euro, gli italiani non credono alle proprie orecchie

L’Istat lancia l’allarme: gli italiani credono sempre meno nelle istituzioni

Cerca Video su questo argomento: Italiani Credono Pi249 Nessuno8230