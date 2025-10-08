Gli irpini Filadoro Belmonte e Vecchione protagonisti in Francia
Ieri sera, a Puteaux, presso la pizzeria Imperfetto, si è svolto un evento d’eccellenza nell’ambito della Settimana della Pizza 2025, manifestazione che per la prima volta approda a Parigi coinvolgendo venti delle migliori pizzerie della città. Tra gli ospiti d’onore, i protagonisti irpini Davide. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpini - filadoro
