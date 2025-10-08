Gli industriali del Lazio vogliono la regione dei 60 minuti e incalzano la Pisana sulle nuove infrastrutture

Latinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivare a Roma in 60 minuti da Latina, Frosinone o Rieti. Realizzare gli Stati generali della logistica e istituire, anche nel Lazio, la Zona economica speciale. Con un tono istituzionale, il presidente di Unindustria Lazio, Giuseppe Biazzo, ha sferzato i vertici della Regione davanti a circa 1. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: industriali - lazio

Pioggia i milioni di euro dal Governo per i consorzi industriali del Lazio

Gli industriali del Lazio vogliono la regione dei "60 minuti" e incalzano la Pisana sulle nuove infrastrutture

industriali lazio vogliono regioneGli industriali del Lazio vogliono la regione dei "60 minuti" e incalzano la Pisana sulle nuove infrastrutture - Il presidente Biazzo ha chiesto di istituire nel Lazio la Zona logistica semplificata ad un anno dal suo annuncio ... Si legge su latinatoday.it

industriali lazio vogliono regioneRegione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Industriali Lazio Vogliono Regione