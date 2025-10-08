Gli ex biancazzurri Ledian Memushaj e Georgi Tunjov hanno trovato squadra

Solo a ottobre inizia la nuova stagione di due ex biancazzurri. Si tratta di Ledian Memushaj, reduce dall'esperienza interrotta anzitempo sulla panchina della Primavera del Pescara ma da giocatore icona del Delfino, e Georgi Tunjov, che in estate aveva rescisso il suo contratto con il Pescara. 🔗 Leggi su Today.it

