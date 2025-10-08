Gli eventi dal 10 al 16 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina

Incontri, visite, aperture speciali, laboratori e tante attività per tutti nei musei e sul territorio, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, arricchiranno anche questa settimana l’agenda cittadina. Ecco alcune proposte dal 10 al 16 ottobre. Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi si avvia a chiusura il ciclo di incontri intorno alla mostra Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, prorogata al 2 novembre 2025: in programma venerdì 10 ottobre alle 17.00 lo spettacolo Carlo Levi tra suono e parole, lettura interpretata a cura dell’ensemble Artifici che fonde musica, immagini e testi (con Laura Facchin e Vincenzo Failla, attori, e Maria Antonietta Cancellaro, clavicembalista e curatrice del progetto); alla stessa ora, mercoledì 15 ottobre, Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina) con Laura Iamurri (Università Roma Tre) e Bruno Quaranta (giornalista) presentano il catalogo della mostra, edito da Silvana Editoriale, a cura di Daniela Fonti, Antonella Lavorgna e Antonella Martina con la collaborazione di Giovanna Caterina De Feo e con testi delle curatrici e di Sara Abram. 🔗 Leggi su Funweek.it