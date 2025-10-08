Gli eventi dal 10 al 16 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina

Funweek.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incontri, visite, aperture speciali, laboratori e tante attività per tutti nei musei e sul territorio, promosse da  Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, arricchiranno anche questa settimana l’agenda cittadina. Ecco alcune proposte dal 10 al 16 ottobre. Alla  Galleria d’Arte Moderna  di via Crispi si avvia a chiusura il ciclo di incontri intorno alla mostra  Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, prorogata al 2 novembre 2025: in programma venerdì 10 ottobre alle 17.00 lo spettacolo  Carlo Levi tra suono e parole, lettura interpretata a cura dell’ensemble  Artifici  che fonde musica, immagini e testi (con  Laura Facchin  e  Vincenzo Failla, attori, e  Maria Antonietta Cancellaro, clavicembalista e curatrice del progetto); alla stessa ora, mercoledì 15 ottobre,  Ilaria Miarelli   Mariani  (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina) con  Laura Iamurri  (Università Roma Tre) e  Bruno Quaranta  (giornalista) presentano il catalogo della mostra, edito da  Silvana Editoriale, a cura di  Daniela Fonti,  Antonella Lavorgna  e  Antonella Martina  con la collaborazione di  Giovanna Caterina De Feo  e con testi delle curatrici e di  Sara Abram. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - sovraintendenza

Gli eventi dal 3 al 9 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina

eventi 10 16 ottobreEventi in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 ottobre 2025 - Cosa fare nel fine settimana dal 10 al 12 ottobre in Abruzzo: Giornate FAI Autunno, sapori autunnali, mostre ed escursioni ... Lo riporta abruzzonews.eu

Bologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 12 ottobre - Ma ci saranno anche le visite guidate alla scoperta dei canali, un festival dedicato al cinema e molto altro. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Eventi 10 16 Ottobre