Gli atleti dell’Ncaa liberi di scommettere sugli sport professionistici

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli atleti della Ncaa potranno scommettere legalmente sugli sport professionistici. Lo ha stabilito il Comitato Amministrativo della Division I della Ncaa compiendo un passo significativo verso l’allentamento delle restrizioni di lunga data sulle scommesse. Ne scrive il New York Times Svolta epocale, resta il divieto di scommettere sulla Ncaa. «Il cambiamento permette di concentrarsi sulla tutela dell’integrità delle competizioni universitarie. Incoraggia al contempo abitudini sane per gli studenti-atleti che scelgono di partecipare ad attività di scommessa sugli sport professionistici». Lo ha dichiarato Josh Whitman, direttore atletico dell’Università dell’Illinois e presidente del comitato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gli atleti dell8217ncaa liberi di scommettere sugli sport professionistici

© Ilnapolista.it - Gli atleti dell’Ncaa liberi di scommettere sugli sport professionistici

In questa notizia si parla di: atleti - ncaa

Cerca Video su questo argomento: Atleti Dell8217ncaa Liberi Scommettere