Gli appuntamenti a Verona per le Giornate FAI d’Autunno

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 700 luoghi straordinari, solitamente non accessibili al pubblico, poco conosciuti e lontani dai tradizionali percorsi turistici, apriranno le loro porte in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città italiane, da nord a sud della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appuntamenti - verona

Gli appuntamenti archeologici da non perdere a Verona durante il weekend

La Verona sotterranea: il tour più fresco dell'estate e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Festival del Disegno: gli appuntamenti di Verona

appuntamenti verona giornate faiGiornate FAI d’Autunno: in Sicilia oltre 40 luoghi da scoprire - In Sicilia saranno visitabili oltre 40 siti in tutte le province, grazie al lavoro delle Delegazioni e dei Gruppi FAI, con il supporto di centinaia di volontari e degli Apprendisti Ciceroni delle ... Come scrive tp24.it

appuntamenti verona giornate faiGiornate Fai d’autunno, occhi puntati sulla Lanterna del Montorsoli - MESSINA – Sarà la Lanterna del Montorsoli la protagonista delle giornate Fai d’autunno, in programma il prossimo weekend. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Appuntamenti Verona Giornate Fai