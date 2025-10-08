Gli anni sospesi di Dario Migliorini | una storia di delitti musica e segreti
Dario Migliorini, scrittore e musicista, pubblica “Gli anni sospesi”, un noir che fonde azione e introspezione psicologica trasportando il lettore nei primi anni Ottanta tra il Basso Lodigiano, la Grecia e le tumultuose acque del Mediterraneo. L’opera si distingue per la capacità di coniugare un intreccio serrato e ricco di suspense con uno studio attento dei sentimenti, dei rimpianti e delle responsabilità dei suoi protagonisti. A impreziosire il romanzo, Migliorini inserisce numerose citazioni musicali, raccolte in una playlist accessibile tramite QR code che accompagna e amplifica l’esperienza di lettura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: anni - sospesi
“Gli anni sospesi”, il romanzo di Dario Migliorini
Terremoto nell’atletica prima dei Mondiali di Tokyo: Knighton squalificato per 4 anni, sospesi anche Diribe Welteji e Mike Powell
Lavori sospesi, in ritardo o "infiniti": la mappa dei cantieri stradali che faranno 'soffrire' i ravennati nei prossimi anni
Si comunica che, da parte dell’ADISURC, è stato ordinato il pagamento di: • IV elenco saldi (ed eventuale acconto, se non ricevuto) in favore dei candidati iscritti ad anni successivi al primo, beneficiari, non sospesi e in regola con la comunicazione del codice I - facebook.com Vai su Facebook
Dopo oltre 5 anni di sospensione, India e Cina tornano ad avere i voli diretti. Nel 2024 tutti i passeggeri tra i due Paesi (quasi 600 mila) hanno dovuto fare scalo altrove prima di raggiungere la destinazione - via @Corriere - X Vai su X