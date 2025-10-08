Gli anni sospesi di Dario Migliorini | una storia di delitti musica e segreti

Lopinionista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Migliorini, scrittore e musicista, pubblica “Gli anni sospesi”, un noir che fonde azione e introspezione psicologica trasportando il lettore nei primi anni Ottanta tra il Basso Lodigiano, la Grecia e le tumultuose acque del Mediterraneo. L’opera si distingue per la capacità di coniugare un intreccio serrato e ricco di suspense con uno studio attento dei sentimenti, dei rimpianti e delle responsabilità dei suoi protagonisti. A impreziosire il romanzo, Migliorini inserisce numerose citazioni musicali, raccolte in una playlist accessibile tramite QR code che accompagna e amplifica l’esperienza di lettura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

gli anni sospesi di dario migliorini una storia di delitti musica e segreti

© Lopinionista.it - “Gli anni sospesi” di Dario Migliorini: una storia di delitti, musica e segreti

In questa notizia si parla di: anni - sospesi

“Gli anni sospesi”, il romanzo di Dario Migliorini

Terremoto nell’atletica prima dei Mondiali di Tokyo: Knighton squalificato per 4 anni, sospesi anche Diribe Welteji e Mike Powell

Lavori sospesi, in ritardo o "infiniti": la mappa dei cantieri stradali che faranno 'soffrire' i ravennati nei prossimi anni

Cerca Video su questo argomento: Anni Sospesi Dario Migliorini