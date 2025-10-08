Gli agenti della Polizia Locale tra i banchi del mercato | Anziani attenti alle truffe

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 8 ottobre, in piazza Cavalli in occasione del presidio della Polizia Locale per l'attività di divulgazione e distribuzione di materiale informativo che gli agenti effettueranno sul mercato cittadino, il vicesindaco Matteo Bongiorni e il vicecomandante Massimiliano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenti - polizia

Emergenza incendio a Nocera, Fp Cgil: "Determinante il pronto intervento delle agenti della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco"

Ascoli, scoperti in carcere due cellulari funzionanti e pronti per l?uso nascosti in camera. Blitz degli agenti di polizia penitenziaria

Piombino, potenziato il commissariato di polizia: in servizio sette nuovi agenti

Banda di ragazzi circonda agenti della polizia locale a Corato: volevano passare con la bici elettrica - Vissuti momenti di tensione Il centro cittadino di Corato torna sotto i riflettori per un episodio di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

agenti polizia locale banchiRoma, blitz contro il gioco delle tre campanelle: 40 denunciati - Nella serata di ieri gli agenti dell’Unità SPE hanno smantellato numerosi banchetti del cosiddetto “gioco ... Da pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Polizia Locale Banchi