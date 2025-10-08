Glen Powell in trattative per Evel Knievel Goes On Tour di Damien Chazelle

Dopo l’annuncio che il progetto di Damien Chazelle ambientato in un carcere e con possibili protagonisti Cillian Murphy e Daniel Craig, emergono ora aggiornamenti su un altro titolo rimasto in sospeso nella line-up del regista: Evel Knievel Goes On Tour. Il film, le cui riprese erano originariamente previste per l’estate appena passata e prodotto da Paramount Pictures, resta in fase di sviluppo nonostante l’uscita di Leonardo DiCaprio, inizialmente legato al ruolo principale. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Richtman, lo studio avrebbe però ora messo gli occhi su Glen Powell come possibile protagonista del biopic dedicato al leggendario stuntman americano Evel Knievel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it