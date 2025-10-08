Giustizia | Rosa Volpe nuovo procuratore capo a Firenze Eletta a maggioranza dal Csm
E' Rosa Volpe, ora procuratore generale di Salerno, il nuovo capo della procura della Repubblica di Firenze. L'ha nominata il plenum del Csm, con 18 voti a favore, contro le 13 preferenze espresse per l'altro candidato, il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. Si è astenuto dal voto il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
