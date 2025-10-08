Giuntoli a Pompilio | meno male che Amrabat e Kumbulla non sono voluti venire Sennò giocavamo con Petagna

Repubblica con due pagine ricostruisce le carte della Finanza sull’affare Osimhen. Ci sono mail e sms che coinvolgono Chiavelli, Giuntoli e Pompilio (ex dirigente del Napoli, collaboratore di Giuntoli). Scrive Repubblica: È il primo pomeriggio del 17 luglio 2020, il campionato è in pieno svolgimento per lo slittamento dovuto alla pandemia da Covid e due dei massimi dirigenti del Napoli si stanno scambiando le bozze di un contratto da 70 milioni di euro. «Speriamo rifiutino. sennò dovremo darci alle rapine», scrive l’ad degli azzurri Andrea Chiavelli all’allora ds Cristiano Giuntoli, corredando la battuta con una serie di emoticon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

