Giuliano Ugl | Bene il ministro Schillaci sul capitale ma ora servono interventi concreti e strutturali
«Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito all'intenzione di investire sul capitale umano nella prossima Legge di Bilancio. È un segnale importante per tutti i professionisti della sanità, che da anni attendono risposte concrete su retribuzioni, carichi di lavoro e riconoscimento professionale». Così Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commenta quanto espresso dal Ministro alla rivista Quotidiano Sanità. «L'annunciato aumento delle indennità di specificità e l'obiettivo di nuove assunzioni rappresentano passi nella giusta direzione – prosegue Giuliano – soprattutto in vista del dato allarmante diffuso da Agenas che prevede l'uscita di oltre 140. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giuliano - bene
Variante San Giuliano–Giovi: “Bene il sostegno alla movimento, ma ora si guardi anche al nostro territorio”
Giuliano (UGL): "Bene il rinnovato interesse per la medicina generale, ma serve un quadro nazionale chiaro e tempestivo"
"Salve deputato , ogni anno a Giugliano per la festa di San Giuliano questo povero cavallo è costretto a trainare questo enorme carro tutto il giorno dalla mattina. Poverino nel video si vede bene che è stanco e che nn ce la fa , come fare per far finire questa tra - facebook.com Vai su Facebook
SOLO TRUMP POTEVA E LO HA FATTO...BENE COSI'! Solo Trump poteva presentare un piano di pace per Gaza. Per due motivi: il potere negoziale USA nei confronti di Bibi Netanyahu e la capacità di influenza nei confronti dei Paesi arabi. La pace diviene i - X Vai su X
Giuliano (Ugl): "Bene il ministro Schillaci sul capitale, ma ora servono interventi concreti e strutturali" - «Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito all’intenzione di investire sul capitale ... Lo riporta iltempo.it
UGL Salute incontra il Ministro Schillaci: “Colloquio positivo sulla vertenza della sanità privata” - Il Segretario Nazionale, Gianluca Giuliano: “Siamo ottimisti ma restiamo vigili affinché al più presto si possa restituire dignità e diritti a un esercito di lavoratori che non possono e non devono se ... Come scrive tunews24.it