Giuliano Ugl | Bene il ministro Schillaci sul capitale ma ora servono interventi concreti e strutturali

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito all'intenzione di investire sul capitale umano nella prossima Legge di Bilancio. È un segnale importante per tutti i professionisti della sanità, che da anni attendono risposte concrete su retribuzioni, carichi di lavoro e riconoscimento professionale». Così Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commenta quanto espresso dal Ministro alla rivista Quotidiano Sanità. «L'annunciato aumento delle indennità di specificità e l'obiettivo di nuove assunzioni rappresentano passi nella giusta direzione – prosegue Giuliano – soprattutto in vista del dato allarmante diffuso da Agenas che prevede l'uscita di oltre 140. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giuliano ugl bene il ministro schillaci sul capitale ma ora servono interventi concreti e strutturali

© Iltempo.it - Giuliano (Ugl): "Bene il ministro Schillaci sul capitale, ma ora servono interventi concreti e strutturali"

In questa notizia si parla di: giuliano - bene

Variante San Giuliano–Giovi: “Bene il sostegno alla movimento, ma ora si guardi anche al nostro territorio”

Giuliano (UGL): "Bene il rinnovato interesse per la medicina generale, ma serve un quadro nazionale chiaro e tempestivo"

giuliano ugl bene ministroGiuliano (Ugl): "Bene il ministro Schillaci sul capitale, ma ora servono interventi concreti e strutturali" - «Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito all’intenzione di investire sul capitale ... Lo riporta iltempo.it

giuliano ugl bene ministroUGL Salute incontra il Ministro Schillaci: “Colloquio positivo sulla vertenza della sanità privata” - Il Segretario Nazionale, Gianluca Giuliano: “Siamo ottimisti ma restiamo vigili affinché al più presto si possa restituire dignità e diritti a un esercito di lavoratori che non possono e non devono se ... Come scrive tunews24.it

Cerca Video su questo argomento: Giuliano Ugl Bene Ministro