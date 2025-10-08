Giulia Tramontano | nasce al Tribunale di Napoli la Stanza di Giulia
Un gesto di amore, memoria e impegno civile. È stata inaugurata oggi, all’interno del Tribunale di Napoli, la “Stanza di Giulia”, uno spazio dedicato alle donne magistrate, avvocate e personale amministrativo che hanno bisogno di un luogo sicuro e riservato per allattare o accudire i propri bambini durante la giornata lavorativa. Un fascio di luce in un’epoca di ombre e chiaroscuri, dove sopravvivono a stento gentilezza e sensibilità, dove un gesto di amore e di cuore non fa più rumore. In nome di Giulia.. L’iniziativa, finanziata dalla Cassa Forense e fortemente voluta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Carmine Foreste, porta il nome di Giulia Tramontano, la giovane donna di Senago (Milano) uccisa nel 2023 mentre era al settimo mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
