Giulia Soponariu la modella torinese tra gaffe e cadute di stile rischia la squalifica al Grande Fratello | cosa ha detto

Non sta passando inosservata la partecipazione di Giulia Daniela Soponariu, la concorrente torinese, di Carignano, di origine rumena, al Grande Fratello. La 19enne modella, Miss Reginetta d'Italia 2023, studentessa di Economia e Statistica all'Università di Torino, si è fatta notare in questi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Grande Fratello, Chiara Cainelli svela chi é la sua concorrente preferita della nuova edizione (e perché) L’ex inquilina a proposito delle frasi infelici di Giulia Soponariu ha poi aggiunto: “Una volta si veniva squalificati per molto meno” - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Soponariu nomina Giorgia Meloni al Grande Fratello: immediato richiamo in confessionale • La concorrente ha parlato della Presidente del Consiglio ed è accaduto qualcosa di inaspettato, cosa ha fatto la produzione - X Vai su X

