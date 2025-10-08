Giulia De Lellis smentisce la nascita della figlia | Quanti monitoraggi…

Nelle storie dell'influencer, compagna di Tony Effe, le parole che smentiscono le notizie sull'arrivo della piccola Priscilla. 🔗 Leggi su Golssip.it

giulia de lellis smentisceGiulia De Lellis fa l’ennesimo monitoraggio in gravidanza, l’accompagna Tony Effe: la foto che smentisce il parto - Nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, erano infatti circolate diverse voci sul suo presunto parto. Segnala gossip.it

giulia de lellis smentisceGiulia De Lellis è diventata mamma (in segreto)? La story che smentisce il gossip - Nessuna conferma, e il silenzio apre una riflessione sulla privacy materna ... Secondo gravidanzaonline.it

