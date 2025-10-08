Giulia De Lellis scherza sul parto imminente | Quanti monitoraggi ancora?
(Adnkronos) – Giulia De Lellis è ormai vicina al parto: mancano solo pochi giorni alla nascita della piccola Priscilla. A chiarire le voci circolate con insistenza sui social è stata la stessa influencer, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme al rapper Tony Effe, mostrando il pancione: "Quanti monitoraggi può fare un essere umano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
