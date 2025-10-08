Giulia De Lellis ha partorito lei smentisce | caccia al like come con Alessandra Amoroso

La gravidanza di un personaggio pubblico non le appartiene. È quello che molti esperti di gossip credono. Lo dimostrano serenamente, occasione dopo occasione, dando il via a una caccia al like deprimente. Dai loro profili social lanciano indiscrezioni come se fossero verità piovute dal cielo. Al tempo stesso pubblicano annunci, laddove i diretti interessati decidono di restare in silenzio. Una corsa contro il tempo per riuscire a restare rilevanti in un mondo digitale dalle regole fluide. Il risultato? Un' informazione spietata, che deruba i diretti interessati e, alla lunga, allontana il tanto agognato pubblico.

