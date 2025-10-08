Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori è nata Priscilla | La nostra bambina è qui
(Adnkronos) – "La nostra bambina è qui", con queste parole Giulia De Lellis e Tony Effe annunciano la nascita della loro figlia primogenita, Priscilla. La data esatta del parto non è stata resa nota, i due genitori hanno dato oggi, mercoledì 8 ottobre, l'annuncio ufficiale dopo giorni di voci e indiscrezioni. "La nostra bimba è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte
Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)
Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori, è nata Priscilla: "La nostra bambina è qui" - X Vai su X
Giulia De Lellis e Tony Effe dopo la notizia del parto: è lei a pubblicare tutto (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook
Giulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip - Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui social l'annuncio dell'arrivo di Priscilla. Da libero.it
Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: il dettaglio che fa impazzire il web - Annuncio a sorpresa della coppia, che sui social pubblica le prime foto della piccola Priscilla, dopo il parto avvenuto in gran segreto ... corrieredellosport.it scrive