Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori? Tutto quello che sappiamo

Fiocco rosa per Giulia De Lellis e Tony Effe. Secondo le ultime voci, la coppia avrebbe accolto la loro prima figlia, Priscilla. Anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale sui social, il web è già in fermento. Si parla di un parto riservato avvenuto al Policlinico Gemelli di Roma, ma né l’influencer né . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori? Tutto quello che sappiamo

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori? Il mistero del parto segreto #giuliadelellis #tonyeffe #8ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-partorito-figlia_104168618-202502k.shtml… - X Vai su X

Giulia De Lellis, con una storia su Instagram, ha smentito la fake news sulla nascita della figlia, dichiarando: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per q - facebook.com Vai su Facebook

“Giulia De Lellis ha partorito”: la notizia smontata dalle stories con Tony Effe e i motivi - "Priscilla è nata ma Giulia De Lellis e Tony Effe non lo annunciano perché la notizia è di un giornale": Alessandro Rosica ha lanciato l'ennesimo ... Da fanpage.it

Giulia De Lellis ha partorito? La foto con Tony Effe smentisce la nascita di Priscilla. Ma c'è chi non ci crede: «Pre-registrata per dare l'esclusiva a un settimanale» - La nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è diventata una corsa a chi, sui social, annuncia per primo l'arrivo della piccola. Lo riporta leggo.it