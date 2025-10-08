Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori è nata Priscilla | La nostra bambina è qui

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori per la prima volta. Dopo giorni di gossip e smentite, la coppia ha annunciato ufficialmente la nascita della piccola Priscilla con alcuni scatti sui social: "La nostra bambina è qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

