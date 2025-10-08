Giulia de Lellis e Tony Effe sono diventati genitori è nata Priscilla | E come lo spiego…

Dopo una gestazione seguita con più attenzione della crisi di governo, è finalmente nata Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Eff e. Siamo all’8 ottobre e la lieta novella è stata comunicata, ovviamente, via Instagram, mezzo ufficiale per nascite, matrimoni ed errori di comunicazione. Ora non resta che immaginare il primo scatto di famiglia, tenero e coordinato come piace a loro. Giulia De Lellis e Tony Effe, è nata Priscilla: la foto e il messaggio su Instagram. Il primo a dare la notizia è stato Tony Effe, con un post che in pochi minuti ha superato centinaia di migliaia di like. In una foto del carosello si vede la manina della piccola Priscilla che stringe il dito del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

